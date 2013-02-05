В среду, 6 февраля, похоронят Оскара Фельцмана

Известного композитора Оскара Фельцмана похоронят в среду, 6 февраля, на Новодевичьем кладбище.

По словам вдовы музыканта Нины Карановой, гражданская панихида в Доме композиторов начнется в 11:00.

Автор знаменитых «Ландышей», «Огромного неба» и «На тебе сошелся клином белый свет» три дня назад попал в реанимацию ЦКБ имени Семашко. Врачи диагностировали у 91-летнего музыканта сердечную недостаточность.

3 февраля Оскар Фельцман умер. Музыкант не дожил до 92-летия две недели. Первым о трагедии сообщил друг семьи Фельцманов бизнесмен и председатель русско-еврейского конгресса Юрий Каннер.

О месте похорон Оскара Фельцман в понедельник сообщил друг музыканта, певец Иосиф Кобзон.

Портал АРГУМЕНТЫРУ.РФ пишет, что знаменитого композитора похоронят рядом со скульптором Евгением Вучетичем, певицей Галиной Вишневской и ее супругом, дирижером Мстиславом Ростроповичем.