Пожелание композитора будет выполнено: Фельцмана похоронят на Новодевичьем

Известный артист Иосиф Кобзон сообщил, что пожелание композитора Оскара Фельцмана, скончавшегося в Москве на 92-м году жизни, все-таки будет выполнено. Оскара Фельцмана похоронят на Новодевичьем кладбище в среду, 6 февраля.



Прощание с патриархом отечественной музыки состоится в Доме композиторов 11:00.

Ранее сообщалось, что композитора на Новодевичьем кладбище не похоронят, в связи с тем, что нет места под могилу. Как показали на НТВ, проблемы были связаны с документами. В ГУП «Ритуал» якобы требовали свидетельство о смерти.

Напомним, по словам гражданской жены Фельцмана, композитор хотел, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище. После того, как ранее был получен отказ, Кобзон говорил, что композитора могут похоронить на Троекуровском кладбище.



Автор популярных в России песен "Черное море", "Ландыши", "Венок Дуная", "Манжерок", "Огромное небо", "На тебе сошелся клином белый свет..." и других скончался в ночь на 3 февраля в Москве в возрасте 91 года. За три дня до смерти он был госпитализирован в реанимацию ЦКБ имени Семашко в связи с нарушением кровообращения.