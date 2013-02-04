Музей «Эрарта» отправился в регионы

Проект «Россия в Эрарте» вступил во второй этап. Выставки, составленные экспонатами петербургского музея современного искусства, проходят в регионах страны.



Как сообщают в пресс-службе «Эрарты», вторая часть проекта предполагает знакомство жителей городов России с современным искусством из коллекции Эрарты. Старт проекту «Эрарта в России» был дан в Новосибирске: 21 ноября 2012 года здесь открылась выставка «Современная российская живопись из коллекции Эрарты». В основе выставки – петербургская школа. В Новосибирске уже несколько десятилетий не было столь масштабного показа петербургского искусства. Следующим этапом стал Краснодар, где пятого декабря в Центральном Выставочном зале открылась персональная выставка Петра Горбаня «Единственная тема – человечество».



А начало 2013 года ознаменовалось участием «Эрарты» в выставке «Арт-Пермь». В Перми было представлено более 70 работ художников-нонконформистов и произведения молодых, но уже известных авторов. Среди них Владлен Гаврильчик, Боб Кошелохов, Владимир Овчинников, а также Петр Швецов, Александр Дашевский и другие, сообщает "Искусство ТВ".



Напомним, что «Эрарта» – крупнейший в России негосударственный музей, активно формирующий коллекцию современной живописи и единственный крупный музей, имеющий долгосрочные программы работы с регионами «Россия в Эрарте» и «Эрарта в России». В рамках проекта «Россия в Эрарте» в Санкт-Петербурге проходят выставки современного искусства того или иного региона. За год существования проекта на площадке «Эрарты» уже отметились художники из Самары, Перми, Новосибирска, а до 24 января проходит выставка художников из Удмуртии под названием «Ижевский ЗавоТ».