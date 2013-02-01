«Краски детства» для взрослых

Мрачная зима Северной столицы вот-вот наполнится жизнерадостными «Красками детства». С 7 по 10 февраля ежегодная интерактивная выставка с ярким названием вот уже в 5-й раз пройдет в Петербурге.



«Краски детства» украшают календарь питерских событий с 1996 года, когда формат действа, придуманный художником Артуром Молевым, впервые воплотился в жизнь в стенах ЦВЗ Манеж. Несмотря на предстоящую реконструкцию полюбившейся площадки (в прошлом году «Краски» посетили 3000 гостей), в этот раз традиции решили не нарушать, для чего и переместили выставку в известное арт-пространство «Ткачи», сообщает сайт «Новости Петербурга».



Свободный доступ к кистям и краскам, никаких творческих, тематических или возрастных ограничений — таков бесхитростный, но весьма креативный концепт «Красок детства». «Мы не ставим перед собой каких-то определенных целей и задач. Формат проекта, когда ребятам предоставляется полная свобода творчества, отсутствие конкурсов или какого-либо иного разделения на талантливых и не очень детей, позволяют каждому юному гостю максимально раскрепоститься и сделать то, что он действительно хочет. Если у него появится желание чему-то научиться, мы ему поможем. Конечно, мы не сделаем из него Айвазовского за два-три часа, но подход к творческому процессу он увидит и сможет в дальнейшем его использовать», — поясняет организатор выставки Сергей Васильев.



Всякий раз организаторы стремятся привнести в проект какую-то новую «фишку». Так, три года назад к «Краскам» подключилась студия детской Анимации «ДА», и с тех пор ребята могут лично присоединиться к созданию мультиков. «Смысл — сделать мульт­фильм за время выставки и показать детям готовый продукт на закрытии праздника. Таким образом, каждый маленький человечек, поучаствовавший в рождении чего-то большого, увидит, что вместе проще творить, а при желании — легко свернуть горы», — уверен Сергей Васильев. Кстати, прошлогодний мультэксперимент «История Человека-кота», созданный при участии более 350 ребят, завоевал 1 е место на Международном фестивале в Будапеште.



Кроме того, не так давно к проекту присоединился благотворительный фонд «Апрель», который вместе с детьми сотворил в рамках выставки настоящую пластилиновую страну общей площадью 30 кв. м. Но главное удовольствие для гостей выставки, конечно же, «легальная» возможность безнаказанно разрисовывать ботинки, зонтики или даже целый картонный город, в котором за расписанные стены родители ни за что не станут ругать…



С «Красками» постоянно работают питерские художники Дмитрий Шагин, Гаврила Лубнин, Николай Копейкин, Кирилл Миллер, а также Артур Молев, готовые помочь детям реализовать свой творческий потенциал. Впрочем, откровения ждут и взрослых посетителей, уверен Сергей Васильев: «Так получается, что на нашей выставке часто плачут: дети — когда им говорят, что пора возвращаться домой, взрослые — когда видят, как их ребенок вдруг начинает творить. Нам кажется, что главное открытие предстоит сделать все-таки родителям, которые, быть может, смогут впервые увидеть мир глазами своих детей…».