Леониду Гайдаю исполнилось бы 30 января 90 лет (ВИДЕО)

Советскому режиссеру и сценаристу, автору культовых комедий ХХ века Леониду Гайдаю сегодня исполнилось бы 90 лет. Фильмы Гайдая - неизменные лидеры проката в советских кинотеатрах.

Первый успех Гайдаю принесли короткометражные фильмы "Пес Барбос и необычный кросс" и "Самогонщики". Затем были "Операция "Ы", "Кавказская пленница" и, конечно, "Бриллиантовая рука". Кстати, придуманный им Шурик — зеркальное отражение самого режиссера. Демьяненко верхом на осле — реминисценция на службу Гайдая в Монголии, где, объезжая для армии лошадей, он выглядел столь же комично.

В 73-м страна увидела, как «Иван Васильевич меняет профессию». Последней работой классика отечественного кино была лента "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон бич опять идут дожди", вышедшая в 1992 году. Спустя год культовый режиссер ушел из жизни.



