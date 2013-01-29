Сергей Филин уезжает на лечение в Германию
29 января 2013, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
Художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина в понедельник, 4 февраля, переведут в больницу города Ахена в Германии. Об этом сообщили журналистам в медицинском учреждении.
"В понедельник Филина переведут в больницу Ахена", - сказал медик.
Напомним, неизвестный 17 января плеснул, предположительно, серной кислотой в лицо худруку балета Большого театра. По факту нападения на Филина возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Ранее «АН» сообщали: в Интернете появилось открытое письмо от имени Сергея Филина, в котором он якобы раскрывает причины нападения. В дальнейшем худрук опроверг эту информацию.