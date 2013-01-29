Концерт к 230-летию Никколо Паганини

29 января 2013 года 19 часов в Михайловском театре состоится концерт, посвященный 230-летию великого итальянского композитора и скрипача-виртуоза Никколо Паганини.



Народный артист России Сергей Стадлер исполнит произведения Н. Паганини, Л. Бетховена, Р. Шумана, Дж. Россини, Г. Берлиоза, Ф. Листа в сопровождении Государственного симфонического оркестра Санкт-Петербурга и при участии Петербургского камерного хора под управлением Заслуженного деятеля искусств России Николая Корнева.Дирижер и солист Народный артист Сергей Стадлер окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, затем аспирантуру Московской консерватории им. П. И. Чайковского.

В разные годы педагогами Стадлера были такие выдающиеся музыканты, как Л. Б. Коган, В. В. Третьяков, Д. Ф. Ойстрах, Б. А. Сергеев, М. И. Вайман, Б. Л. Гутников.

Музыкант является Лауреатом Международных конкурсов, сотрудничает со многими знаменитыми пианистами и выступает с лучшими оркестрами мира. Является организатором фестиваля «Скрипка Паганини в Эрмитаже», был главным дирижером Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. В дирижерской деятельности приоритет отдает крупным симфоническим произведениям и опере. Сергей Стадлер записал более 30 CD. Играл на скрипке великого Паганини в открытых концертах. Концертирует на скрипке Гваданини 1782 года, сообщает сайт "Городовой".