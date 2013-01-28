Актера Андрея Сизинцева похоронят в среду на Ковалевском кладбище

Прощание с актером и музыкантом Андреем Сизинцевым состоится в среду, 30 января, в 12.00, в Большом зале Крематория. Кремация производиться не будет. По желанию родных, отпевание пройдет в церкви Ковалёвского кладбища в 14:00. На этом же кладбище Сизинцева похоронят.

Помянуть Андрея можно будет 30 января в Галерее Экспериментального звука ГЭЗе-21 (Арт-центр Пушкинская, 10), в 18:00.

Актер, саунд-дизайнер и композитор Андрей Сизинцев умер от тяжелого заболевания в ночь с 23 на 24 января в одной из онкологических клиник Германии на 48 году жизни, сообщает Фонтанка.ру.

Вся его творческая судьба связана с Русским инженерным театром АХЕ, известным как в России, так и в европейских театральных кругах.

Сегодня в Санкт-Петербурге в Большом театре кукол в 20.00 будет сыгран спектакль "Екклесиаст, импровизация на тему". Спектакль был запланирован как благотворительный, все сборы должны были быть перечислены на лечение Андрея Сизинцева в одну из немецких клиник.



Еще в начале января актер принимал участие в спектакле АХЕ "Слепая сова" на сцене "Эрарты".