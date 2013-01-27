В Риге поставят оперу и снимут фильм о Михаиле Тале

В Риге поставят оперу и снимут фильм о легендарном шахматисте Михаиле Тале. Михаил Таль – один из самых известных в мире рижан,блестящий латвийский шахматный гений.

Латвийская национальная опера готовит постановку оперы «Шахматы» молодого композитора Кристапа Петерсона. Пожалуй, впервые героем оперы станет шахматист. В основе сюжета оперы - московский матч за звание чемпиона мира, в котором 23-летний Михаил Таль встретился с великим Ботвинником, разгромил его и стал самым молодым по тем временам чемпионом мира.

По замыслу автора, опера состоит как бы из двух слоев. Один - реальный мир, в котором живет Михаил Таль, второй – жизнь шахмат. Премьера оперы состоится в 2014 году, когда Рига станет «культурной столицей Европы».

Художественный фильм-биографию о гроссмейстере Михаиле Тале планирует снять латвийская кинокомпания «Forma Pro Films». Сейчас идет распределение ролей. Известно, что ролью второй жены Таля заинтересовалась французская актриса Шарлотта Генсбур. Руководитель компании «Forma Pro Films» сказал, что в проекте, возможно, примут участие американские и грузинские кинематографисты.

Бюджет фильма превышает полтора миллиона евро. Рижская дума поддержала проект, приняв решение о финансировании в размере более 300 тысяч евро.

В годы независимой Латвии о великом земляке подзабыли. Небольшой памятник Талю был установлен в Верманском парке Риги на средства спонсоров. Музея Таля в Риге пока нет. Есть мемориальная доска на здании школы, где учился будущий гроссмейстер. Лишь к 75-летию Таля в 2011 году было принято решение о присвоении имени знаменитого шахматиста одной из рижских улиц, но пока это решение так и не исполнено.

После возвращения из Германии Жанна, дочь Таля от третьего брака, возглавила Фонд имени прославленного гроссмейстера. Фонд начал проведение детских шахматных турниров имени Таля.

Имена многих известных людей связаны с Ригой, но имя Таля достойно особой памяти - его имя вошло в историю не только Латвии, но и мира.