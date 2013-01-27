В Петербурге открыли «политическую» выставку о Высоцком

В Петербурге в Музее политической истории России открылась выставка «Поэты ходят пятками по лезвию ножа…», посвященная 75-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Экспозиция напоминает, что политика и творчество легендарного барда тесно связаны, сообщает "Искусство ТВ".



Польский актёр Даниэль Ольбрыхский в своих воспоминаниях о Высоцком писал, что все его песни «в каком-то смысле имеют характер политический». «В истории отечественной культуры прошлого века Высоцкий находится в ряду тех, кому не понаслышке известна тема взаимоотношений поэта и власти. Владимиру Семёновичу удавалось выражать настроение своего времени настолько точно, что официальные советские власти побаивались его песен. Хотя теперь известно, что и в высших эшелонах их тоже слушали», - рассказал на открытии выставки директор Музея политической истории России Евгений Артёмов.



По словам Льва Годованника – автора книги «Тайные гастроли. Ленинградская биография Владимира Высоцкого», северная столица для легендарного барда была чем-то вроде заграницы, в которую можно было ездить без визы. Дело в том, что его концерты – а их в Ленинграде он дал более ста – ни разу не запрещали здесь по политическим соображениям, - уточнил свою мысль Лев Борисович.



В целом выставка «Поэты ходят пятками по лезвию ножа…» отражает весь творческий путь советского барда: от конца 1960-х годов вплоть до кончины поэта 25 июля 1980 года и дальнейшую интерпретацию его творческого наследия. Здесь можно увидеть сценарий кинофильма «Интервенция», в котором Высоцкий сыграл главную роль, фотографию с участниками съёмочной группы, советские газеты с критическими статьями в адрес барда, а также «самиздат», «тамиздат» и «магнитиздат» (магнитофонные ленты с записями песен Высоцкого первой половины 1960-х годов) его песен, единственную прижизненную публикацию стихотворения в сборнике «День поэзии»...



Начало коллекции экспонатов, касающихся Высоцкого, положил один из родоначальников советской авторской песни Борис Полоскин. Несколько лет назад он передал на хранение музею свою гитару, на которой однажды в 1970-х аккомпанировал себе на концерте Владимир Семёнович. «Свою гитару он тогда почему-то не взял с собой. А моя, как выяснилось, была очень похожа на его собственную», - рассказал Борис Павлович.



Он также вспомнил, как вместе с другим бардом Юрием Кукиным лично встречал Высоцкого перед его первым большим официальным концертом в Петербурге. Он прошёл в январе 1967 года в актовом зале Дома культуры работников пищевой промышленности на улице Правды, 10. В то время в этом ДК располагался клуб авторской песни «Восток». «Мы не знали, как выглядит Высоцкий, знали его только по песням. Поэтому были немало удивлены, когда вдали появился довольно щуплый молодой человек с гитарой. Мы-то представляли его большим и брутальным», - признался Борис Полоскин.



Гитара, подаренная им, находится в основной экспозиции музея. На выставке, посвящённой Высоцкому, можно увидеть другой инструмент. Он – из собрания коллекционера авторской песни Михаила Крыжановского. На этой гитаре – автографы Владимира Высоцкого, Александра Галича и исполнителя романсов Валерия Агафонова.