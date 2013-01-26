В Саранске почтили память Высоцкого концертом (ВИДЕО)
26 января 2013, 10:09 [«Аргументы Недели. Москва», Илья Урсулов, Саранск ]
Полный зал Мордовского Национального драматического театра собрал организованный саранским Клубом любителей творчества Высоцкого вечер-концерт памяти артиста и поэта, 75-летие со дня рождения которого отмечалось 25 января.
Люди разных возрастов, социального статуса и профессий собрались для того, чтобы послушать известные и любимые ими песни в исполнении самодеятельных артистов Саранска и районов Мордовии.