В Саранске почтили память Высоцкого концертом (ВИДЕО)

Полный зал Мордовского Национального драматического театра собрал организованный саранским Клубом любителей творчества Высоцкого вечер-концерт памяти артиста и поэта, 75-летие со дня рождения которого отмечалось 25 января.

Люди разных возрастов, социального статуса и профессий собрались для того, чтобы послушать известные и любимые ими песни в исполнении самодеятельных артистов Саранска и районов Мордовии.