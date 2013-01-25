Следователи допросили Цискаридзе по делу о покушении на Филина

Следователи допросили известного артиста балета Николая Цискаридзе в рамках расследования уголовного дела о покушении на жизнь худрука балетной группы Большого театра ( ГАБТ) Сергея Филина.

Николай Цискаридзе в 2011 году высказывал замечания в адрес руководства ГАБТ, раскритиковав реконструкцию.

Он также был одним из оппонентов художественного руководителя балета Большого Сергей Филина. В ноябре прошлого года в адрес президента РФ Владимира Путина было направлено коллективное письмо с призывом начать перемены в Большом театре в конце декабря со смены гендиректора. 12 деятелей культуры предлагали директором Большого Николая Цискаридзе.

Цискаридзе подтвердил факт допроса, пишут "Известия". Он рассказал, что к нему у следователей было "много вопросов". Танцовщик предпочитает не обнародовать подробно содержание беседы со следователями. Но артист уверен, что следствие уже собрало достаточно информации, которая поможет раскрыть преступление.

Гендиректор Большого театра Анатолий Иксанов не верит в причастность Цискаридзе к нападению на худрука. По его мнению, "Николай Цискаридзе не мог пасть так низко, но при этом всю

нездоровую атмосферу в театре и вокруг создал именно он, строя свой пиар".

Ранее балерина Анастасия Волочкова сообщил, что нападение на Сергея Филина она связывает со служебными интригами в театре.

Нападение на Сергея Филина было совершено 18 января около его дома на Троицкой улице. Филин припарковал автомобиль, направлялся домой, когда его пр имени окликнул неизвестный. Преступник плеснул худруку в лицо кислоту и скрылся. Филин был госпитализирован с ожогами кожи и глаз. Он перенес несколько операций. Сейчас врачи отмечают положительную динамику в его состоянии.