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Сергею Филину провели очередную успешную операцию

23 января 2013, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]

Сергею Филину провели очередную успешную операцию

Медики сделали успешную операцию на глазах художественному руководителю балета Большого театра Сергею Филину. Об этом сообщил главный офтальмолог России Владимир Нероев.

"Есть надежда, что балетмейстеру удастся сохранить зрение. Сейчас он находится в стабильном состоянии, это уже хорошо", - рассказал Нероев.

Ранее «АН» сообщали: Сергею Филину сделали успешную пластическую операцию, применив современную клеточную технологию. Она активирует собственные клетки человека, и заживление происходит гораздо быстрее. Временно исполняющим обязанности художественного руководителя балета Большого театра назначена 46-летняя Галина Степаненко.

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