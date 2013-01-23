Владимир Этуш идет на поправку, в субботу поедет домой

Известного, любимого миллионами актера Владимира Этуша планируют выписать из больницы уже на этой неделе. Вполне вероятно, что уже в субботу Владимир Абрамович поедет домой.

"Его лечат, он сам подходит к телефону, я с ним разговариваю. Ему ставят капельницы, делают терапевтическую гимнастику", — рассказал на днях директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

"Владимир Абрамович идет на поправку, лечение дало результаты и в субботу, скорее всего, его выпишут домой", — цитируют СМИ источник, близкий к руководству театра.

Ранее «АН» сообщали: Известный актер театра и кино Владимир Этуш попал в больницу с бронхитом.



