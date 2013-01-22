Балет Большого театра временно возглавит прима-балерина (ВИДЕО)

Временно исполняющим обязанности художественного руководителя балета Большого театра назначена 46-летняя Галина Степаненко. Прима-балерина Большого, народная артистка, год назад оставила сцену.

Сейчас она - педагог-репетитор.

Галина Степаненко будет заменять Сергея Филина до его возвращения. "Сергей сам сделал такой выбор, — пояснил назначение генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов. — Все творческие планы балетной труппы, намеченные Филиным, будут выполнены".



В 1984-1988 году Галина Степаненко — солистка ансамбля "Московский классический балет", в 1988-1990 — балерина Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В 1990 году была принята в труппу Большого театра.



Сергею Филину сегодня сделали успешную пластическую операцию, применив современную клеточную технологию. Она активирует собственные клетки человека, и заживление происходит гораздо быстрее.



