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Балет Большого театра временно возглавит прима-балерина (ВИДЕО)

22 января 2013, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Балет Большого театра временно возглавит прима-балерина (ВИДЕО)

Временно исполняющим обязанности художественного руководителя балета Большого театра назначена 46-летняя Галина Степаненко. Прима-балерина Большого, народная артистка, год назад оставила сцену.

  Сейчас она - педагог-репетитор.
Галина Степаненко будет заменять Сергея Филина до его возвращения.  "Сергей сам сделал такой выбор, — пояснил назначение генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов. — Все творческие планы балетной труппы, намеченные Филиным, будут выполнены".


В 1984-1988 году Галина Степаненко — солистка ансамбля "Московский классический балет", в 1988-1990 — балерина Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В 1990 году была принята в труппу Большого театра.


Сергею Филину сегодня сделали успешную пластическую операцию, применив современную клеточную технологию. Она активирует собственные клетки человека, и заживление происходит гораздо быстрее.

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