От рака в одной из клиник Германии в возрасте 29-и лет скончалась обладательница титула "Мисс Вселенная - Россия 2006", блондинка Анна Литвинова представляла Российскую Федерацию на конкурсе "Мисс Вселенная" 2006 г.

Литвинова родилась в Кузбассе, за плечами красавицы победы в конкурсах "Мисс Кузбасс-2003", вице-мисс "Сибирь-2003". О времени и месте похорон Анны Литвиновой пока не сообщается.