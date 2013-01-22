Антикварный салон «Коллекционер» откроется в апреле

VIII антикварный салон «Коллекционер» состоится 17-21 апреля 2013 года на своей традиционной площадке в Центральном Выставочном Зале «Манеж» на Исаакиевской площади.



Антикварно-коллекционный проект организован при поддержке администраций Санкт-Петербурга и Ленинградской области в содействии с Ассоциацией антикваров Санкт-Петербурга и Обществом коллекционеров Санкт-Петербурга.

Среди участников выставки старейшие антикварные салоны Петербурга и известные коллекционеры с частными собраниями из 20 городов России. Антикварный салон традиционно собирает около 250 участников из СНГ, Франции, Великобритании, Германии, Болгарии, Финляндии, Македонии, Прибалтики.



На выставке будут представлены старинные мебель, фарфор, светильники, скульптура, драгоценности, редкие антикварные книги, современные коллекционные издания и книги по искусству, гравюры, марки, открытки, пластинки, коллекционные монеты и бумажные деньги всех континентов, видов и достоинств, старинное оружие, иконы (русские, греческие и западноевропейские), редкие вееры ХVII–ХIХ вв., оловянная миниатюра, предметы старого быта и др. Особое внимание уделяется живописи – от произведений иностранных и русских мастеров XVIII – начала ХХ в., работ известных художников советского периода до живописных полотен наших современников. Отдельное место на выставке занимают винтажные вещи, которые являются одновременно предметами повседневного быта и произведениями искусства, сообщает Городовой.спб.ру.



На выставке можно проконсультироваться с владельцами антикварных магазинов и галерей, искусствоведами, известными коллекционерами по поводу стоимости уже имеющихся коллекций, а также узнать, как правильно инвестировать деньги в антиквариат.