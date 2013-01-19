Победительницей конкурса красоты "Мисс Снежная Вселенная" (Miss Snow Universe ) стала студентка первого курса юридического факультета Томского госуниверситета Владислава Вернер.

Конкурс красоты "Мисс Снежная Вселенная" впервые прошел в Новосибирске в рамках Всемирного форума снега. Конкурс собрал самых красивых девушек из северных городов России.

Первой вице-мисс конкурса стала жительница Новосибирска Юлия Теслина . Титул второй вице-мисс достался якутянке Алисе Усольцевой Алисе из города Удачный.

Главным призом конкурса стал контракт с крупнейшим скаутинговым агентством России Noah Models. Занявшие первые три места девушки в качестве призов получили также фотосессию на Багамах и другие подарки, передает РИА Новости.

Мисс зрительских симпатий стала Эльмира Абдразакова из Междуреченска (Кемеровская область).

Девушкам в ходе конкурса предстояло пройти несколько этапов конкурса. Одним из которых стала экстремальная фотосессия в купальниках на фоне снежных скульптур при 20-ти градусном морозе.