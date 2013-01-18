«Казанскiй трамвай» совершил необычную остановку

Представители культурного сообщества Татарстана приняли участие в авторском ретро-проекте известного казанского литератора Маргариты Небольсиной «Казанскiй трамвай». Необычная остановка литературно-музыкального «трамвая» разместилась накануне в Доме писателя Василия Аксенова.

Сигнал настоящего трамвая возвестил об остановке под названием «Музыка души». Необычная программа, основанная на воспоминаниях о жизни в СССР, началась с погружения в историю искусства космического века, ярким представителем которого в Казани является творческое объединение «Прометей».

С пассажирами творческого «трамвая» поделился наблюдениями известный философ и литератор Натан Солодухо. Поэт Айрат Бик-Булатов прочитал стихи под музыку. Поэты, музыканты и художники составили основную компанию проекта «Казанскiй трамвай».

Участники встречи в конце вечера получили свидетельства почетных пассажиров «Казанского трамвая».

«Сначала не могла представить, как в одной программе можно было все это собрать. Должна была получиться каша, - поделилась впечатлениями с «АН-онлайн» художница Светлана Шавалеева, - А получился чудесный калейдоскоп, как в настоящем трамвае. Кто-то выходит, кто-то заходит. Меняются люди, улицы, дома за окном...»

«Остановка «Музыка души» - это часть большого проекта «Казанскiй трамвай», который стартовал в ноябре 2012 года», - сообщила сегодня «АН-онлайн его автор Маргарита Небольсина. Первая остановка «Мы родом из детства» была посвящена воспоминаниям о пионерских лагерях, фильмах, нарядах 50-60-х годов. В декабре «трамвай» проследовал к остановке «Елки», посвященной истории новогодних праздников.

В конце февраля поклонники истории городской культуры встретятся на остановке «Вечер в музее».