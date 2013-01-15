Музей-заповедник «Царское село» купил в Париже свою историю в автохромах 1917 г.

Фотоархив музея-заповедника «Царское Село» пополнился бесценными свидетельствами истории – 48 автохромами 1917 года с видами Екатерининского и Александровского дворцов. Они приобретены на аукционе в Париже с помощью члена Клуба друзей музея Майкла Пайлза (США).

Как сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе государственного музея-заповедника «Царское Село», автохром (его изобрели французские фотографы братья Люмьер) – это цветное изображение на стекле, основанное на совмещении трех растров – красного, зеленого и синего. Автохром стал популярен в начале XX века. Все приобретенные музеем автохромы выполнены в 1917 году – в июне-июле в Екатерининском дворце и в августе-сентябре в Александровском – сразу после того, как императора Николая II с семьей увезли из их последнего дома.

«Сейчас, когда началась реставрация Александровского дворца, мы можем по этим изображениям изучать его отделку в мельчайших деталях, получить новую для нас информацию – например, о том, каким был декор потолка и стен», – говорит директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова. На обретенных автохромах – Кленовая гостиная, украшенная живыми цветами; Палисандровая гостиная с вазой, в которую (явно императрицей) поставлена живая гортензия; Игральная комната наследника цесаревича Алексея Николаевича и другие виды интерьеров и предметов из музейной коллекции. В ГМЗ «Царское Село» уже есть уникальная коллекция цветных автохромов, выполненных в 1917 году. Она включает в себя одни из первых цветных изображений, появившихся в искусстве фотографии. До недавнего времени она состояла из 42 стеклянных пластин, с видами интерьеров Екатерининского и Александровского дворцов, поступивших в музей в 1950 – 1960-х годах.

В 1917 году архитектор и историк искусств Георгий Лукомский возглавлял Царскосельскую художественно-историческую комиссию, созданную для приема и охраны имущества бывшего Дворцового управления. Он обратился с ходатайством к комиссару Временного правительства над бывшим Министерством Императорского двора и уделов Федору Головину. «Для лучшей каталогизации инвентаря, имеющего художественное значение, представлялось бы желательным фотографирование всех наиболее ценных предметов во дворцах, а также закрепление для потомства и науки порядка и вида расстановки мебели в 1917 г., то есть ко времени конца Российской монархии», - писал Лукомский. Для этой цели был приглашен военный фотограф Андрей Зеест, который согласился выполнить предложенную работу. В результате было выполнено 140 автохромов.

В ноябре 1918 года Георгий Лукомский оставил пост председателя Художественно-исторической комиссии и эмигрировал, увезя за границу большую часть этого материала. Специалисты полагают, что приобретенные на аукционе в Париже автохромы – из числа вывезенных Лукомским. На том же аукционе, благодаря поддержке давнего друга музея Михаила Карисалова, приобретена и фотография вдовствующей императрицы Марии Федоровны с ее автографом (1916 год); иллюминированная гравюра середины XVIII века, изображающая вид на Неву с Петропавловской крепостью; бронзовая фигурка любимого пуделя императора Николая I по кличке Гусар; комплект из 11 конвертов различных форм с монограммами императрицы Марии Федоровны и другие предметы.