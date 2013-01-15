Опрос: какие творческие проекты потрясли Вас в 2012 году?

Алексей Герман-младший, кинорежиссёр: «В прошедшем году меня впечатлил «Семейный портрет» в театре на Литейном. Правильное прочтение классической пьесы Максима Горького «Последние» и хорошая игра актёров делают этот спектакль очень актуальным и точным».



Иосиф Кобзон, народный артист России: «Из телевизионных проектов меня удивил, конечно, «Голос» на Первом канале. А фильм, который запомнился из увиденных в прошлом году, - это чёрно-белый «Артист», получивший много наград».



Юрий Грымов, режиссёр, продюсер: «Мне понравился отечественный фильм «Орда» Андрея Прошкина и спектакль «Дядя Ваня» в театре Вахтангова. Это большая и серьезная работа на театральной сцене».