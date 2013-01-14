В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, прошла юбилейная 70-я церемония вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой Глобус".Лучшим фильмом был признана лента "Операция "Арго"".

Фильм повествует о попытке освобождения американских заложников, захваченных во время иранской революции 1979 года. Режиссером ленты является известный актер Бен Аффлек, который также получил "Золотой глобус".

На "Лучший драматический фильм года" также претендовали фильмы Квентина Тарантино "Джанго освобожденный", Стивена Спилберга "Линкольн", Кэтрин Бигелоу "Цель номер один" и Энга Ли "Жизнь Пи".

Лучшим актером был признан Дэниел Дэй Льюис ("Линкольн"). Приз лучшей актрисе достался Джессике Чистейн ("Цель номер один").



Приз за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле достался Хью Джекману за роль в мюзикле "Отверженные". Эта же картина была признана лучшим фильмом в жанре комедии или мюзикла.

Лучшим актером в драматическом телесериале был признан Дэмиэн Льюис, сыгравший роль Николаса Броуди в сериале "Чужой среди своих" (оригинальное название — "Homeland"), сообщает РБК. Этот же телефильм завоевал награду в номинации "Лучший драматический сериал". Клэр Дэйнс, сыгравшая Кэрри Мэтисон в телефильме "Чужой среди своих", была признана лучшей актрисой в драматическом телесериале. Дон Чидл получил статуэтку в номинации "Лучший актер в комедийном телесериале" за роль консультанта Марти Каана в "Обителе лжи".



Первым лауреатом "Золотого глобуса" в номинации "Лучший актер второго плана" стал Кристоф Вальц, исполнивший роль Кинга Шульца в фильме К.Тарантино "Джанго освобожденный". Эта же картина завоевала награду в номинации "Лучший сценарий".

Австрийская картина "Любовь" завоевала главную награду в номинации "Лучший иностранный фильм".

Певица Адель удостоилась статуэтки за лучший саундтрек к фильму "Координаты "Скайфолл", повествующем о приключениях агента 007 Джеймса Бонда.