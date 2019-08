В США выбрали первую красавицу. Титул "Мисс Америка" завоевала 23-летняя Мэллори Хейган (Mallory Hagan). Мэллори Хейган - уроженка нью-йоркского района Бруклин.

В ходе конкурса девушка танцевала чечетку под песню Джеймса Брауна "Get Up Off of That Thing" . Отвечая на вопрос о вооруженных охранниках в школах, заявила, что на насилие нельзя отвечать насилием.

Помимо короны победительница конкурса красоты "Мисс Америка" получит 50 тысяч долларов на обучение в колледже, сообщает агентсво АР.

Девушка намерена бороться за прекращение сексуального насилия над детьми. Предполагается, что в течение года она будет выступать с лекциями в ряде штатов США и собирать деньги для благотворительной организации Children's Miracle Network.

Второе и третье места в конкурсе заняли представительницы Южной Каролины и Оклахомы.