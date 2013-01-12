Путин ответил на просьбу Анджелины Джоли, ранее усыновившей троих детей

СМИ США, в частности, таблоид National Enquirer, сообщают, что на просьбу Джоли, воспитывающей троих приемных детей, отменить закон Димы Яковлева, Владимир Путин посоветовал ей выйти замуж за Питта в России.

По данным СМИ, Анджелина Джоли, трое из шести детей которой - приемные, обратилась к Путину с просьбой об отмене "закона Димы Яковлева". "Путин согласился рассмотреть просьбу — если она согласится выйти замуж за Питта в центре Москвы или в одном из известных дворцов в Санкт-Петербурге", - передают СМИ США.

С 1 января 2013 года законом, подписанным Путиным , вводится запрет на усыновление российских детей гражданами США, а также на деятельность на территории России органов и организаций по подбору и передаче детей гражданам США.

АН напоминают, что завтра, 13-го января, в Москве состоится "Марш против подлецов", шествие ожидается с 13:00 до 16:30 с участием, как ожидается, до 20 тыс. человек.