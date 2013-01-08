Жерару Депардье посыпались предложения о работе в России

Тюменский Большой Драматический театр планирует предложить работу известному французскому актеру Жерару Депардье. ТБДТ решил пополнить свою труппу известными актерами мирового уровня.

Директор театра Сергей Осинцев на своей странице в соцсети "Вконтакте" сообщил, что ТБДТ планирует предложить Депардье работу с марта 2013 года на условиях срочного трудового договора с окладом 16 тысяч рублей. К основному окладу прибавляются все местные проценты и коэффициенты. Депардье также обещают доплату за исполнение ролей и аренду квартиры в центре Тюмени. "У нас родина Григория Распутина роль которого совсем недавно сыграл Жерар Депардье!", - напомнил он.

Официальное приглашение от ТБДТ будет выслано актеру после рождественских каникул.

Тюменский Большой драматический театр является самым большим драматическим театром в России. Он оснащен системой индивидуального перевода текста для зрителей (аудио, видео, бегущая строка).

Жерар Депардье намерен уехать из Франции. Скорее всего, он будет жить в Бельгии. Ранее его приглашал в Грозный глава республики Чечня Рамзан Кадыров. Знаменитый актер побывал и в Мордовии. Министром культуры этой республики стать отказался.

В Париже во Дворце правосудия сегодня должны были пройти слушания по делу известного французского актера. Уже стало известно, что Депардье в суд не явился.