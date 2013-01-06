Депардье предложили должность министра культуры Мордовии

Французскому актеру Жерару Депардье, получившему российский паспорт лично от президента Владимира Путина и в воскресенье прибывшему в Мордовию, предлагали занять пост министра культуры республики.

«Депардье предложили должность министра культуры, у них вакансия. Он ответил, спасибо, но я — министр культуры мира», рассказал друг актера, руководитель «Госфильмофонда» Николай Бородачев.

глава республики Владимир Волков предложил Депардье поселиться в Мордовии и выбрать себе квартиру или место под дом, актеру был вручен символический «паспорт мордвина», а горожане ему подарили двух котят.

Ранее «АН» сообщали: известный актер, продюсер и режиссер Жерар Депардье, получивший российское гражданство, посетил сегодня Саранск.