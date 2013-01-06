Депардье предложили должность министра культуры Мордовии
6 января 2013, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
Французскому актеру Жерару Депардье, получившему российский паспорт лично от президента Владимира Путина и в воскресенье прибывшему в Мордовию, предлагали занять пост министра культуры республики.
«Депардье предложили должность министра культуры, у них вакансия. Он ответил, спасибо, но я — министр культуры мира», рассказал друг актера, руководитель «Госфильмофонда» Николай Бородачев.
глава республики Владимир Волков предложил Депардье поселиться в Мордовии и выбрать себе квартиру или место под дом, актеру был вручен символический «паспорт мордвина», а горожане ему подарили двух котят.
Ранее «АН» сообщали: известный актер, продюсер и режиссер Жерар Депардье, получивший российское гражданство, посетил сегодня Саранск.