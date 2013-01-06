В морге Боткинской больницы московские друзья и коллеги вчера простились с замечательной актрисой Ангелиной Варгановой. С 1994 года она блистала на сцене театра «Сатирикон».

Широкому зрителю запомнилась по нескольким работам в телефильмах. Самой известной ее ролью стала жена доктора Антонова в сериале «Папины дочки». На форумах в сети коллеги и знакомые покойной обсуждают, что Варганова погибла от пневмонии, хотя за несколько дней до Нового года еще выходила на сцену родного театра. Нелепая смерть…

« Актеры зависимые люди, - поделилась кастинг-директор «Мосфильма» Татьяна Конышева. - Лина была очень преданна театру и боялась потерять работу, не успевала как следует полечиться. К тому же у нее была аллергия на лекарства».

Ангелину Варганову похоронят 6 января в родном городе Конаково Тверской области, где она родилась 7 ноября 1971 года, сообщает eg.ru.