Путин поздравил Даниила Гранина с 94-летием

Президент России Владимир Путин поздравил известного писателя Даниила Гранина с 94-летием, сообщает пресс-служба Кремля.



«Уважаемый Даниил Александрович! Примите поздравления с Днем рождения. Настоящий Мастер, классик отечественной литературы, фронтовик, вы снискали заслуженное общественное признание, создали уникальную коллекцию произведений, обогативших российскую словесность. Проникнутые искренней любовью к России, они поднимают важные нравственные проблемы, подкупают глубоким знанием жизни и человеческих характеров, и потому ваше творчество всегда находит живой отклик в сердцах людей. Желаю Вам успехов, доброго здоровья и благополучия», - говорится в телеграмме, отправленной во вторник президентом России.



Даниил Гранин (настоящая фамилия - Герман) родился 1 января 1919 года в семье лесника Александра Даниловича Германа и его жены Анны Бакировны. В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. Оттуда ушел на фронт и воевал до конца войны в танковых войсках.



С 1946 по 1950 год работал в Ленэнерго и научно-исследовательском институте. Избирался народным депутатом СССР (1989-1991). Был членом редколлегии журнала «Роман-газета», а также инициатором создания ленинградского общества «Милосердие». Президент Общества друзей Российской национальной библиотеки; председатель правления Международного благотворительного фонда им. Д.С. Лихачева. Член Всемирного клуба петербуржцев.