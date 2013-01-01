В новогодние праздники филармония джазовой музыки отметит день рождения

Поклонники джазовой музыки с нетерпением ждут новогодних праздников, которые для них ассоциируются ещё с одним важным событием — днём рождения Филармонии джазовой музыки в Петербурге.



«1 января Санкт-Петербургской Государственной Филармонии джазовой музыки исполняется 24 года», - отмечают в городском Комитете по культуре, - «Основанная всемирно известным музыкантом, народным артистом России Давидом Голощёкиным, Филармония по признанию критики и музыкантов сегодня входит в элиту лучших джазовых клубов мира и является центром джазовой жизни Санкт-Петербурга».



День своего рождения Филармонии джазовой музыки всегда отмечает с большим размахом, обычно проводится музыкальный фестиваль, на котором выступают лучшие исполнители и звучат лучшие джазовые произведения. Нынешний сезон также не станет исключением: концерты пройдут с 5 по 7 января 2013 года.



В рамках фестиваля выступят Давид Голощекин и камерный оркестр «Струны Санкт-Петербурга», Эльвира Трафова, Ленинградский диксиленд п/у Олега Кувайцева, jazz philharmonic orchestra Кирилла Бубякина–Сергея Богданова, ансамбль «Четверо», оркестр «Саксофоны Санкт-Петербурга». Специальный гость фестиваля - известный кларнетист и саксофонист из Финляндии Анти Сарпила.