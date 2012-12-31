БДТ представляет премьеру спектакля о Власти

Накануне в Каменноостровском театре будет дана пьеса Шекспира «Мера за меру». Зритель, пришедший на спектакль, получит уникальную возможность проникнуть в удивительный мир, рожденный вдохновением английского гения и созданный на театральной сцене Анджеем Бубенем.

Сюжет комедии великого Шекспира, как всегда, прост, лаконичен и элегантен: всесильный герцог покидает на время свои владения, и чтоб навести, наконец, порядок в стране, передает неограниченную власть вершить Закон во имя Справедливости и Добродетели, своему верному наместнику Анджело... Решение, принятое наместником в порыве справедливого пуританского гнева и служебного рвения – предать смертной казни беспутного Клаудио, соблазнителя невинной девицы Джульетты, восстановив тем давно забытый Закон, вызывает лавину жутких и смешных событий... В течение двух часов сценического времени, режиссер поведет со зрителем жесткий, шутливый и беспощадный разговор о том, кто мы и зачем пришли в этот мир, где каждый человек является лишь незначительным винтиком в бешеном движении неумолимого механизма Власти.

Он предложит понять саму Систему его возникновения, позволит увидеть, как подобно пазлу, раскладываются на четкие причины и следствия любые поступки, вольно или невольно совершаемые человеком. Все, к чему мы так стремимся в течение целой жизни, все, чего мы так упорно добиваемся любой ценой – чаще всего случается с нами не к месту и не ко времени.... Словно под мощным микроскопом проявятся и сотни раз изменят свои очертания Красота и Уродство, Любовь и Ненависть, Верность и Предательство, Правда и изощренная Ложь... Око за око, зуб за зуб, мера за меру... И только непревзойденное чувство юмора, присущее Анджею Бубеню, позволит зрителю взглянуть на окружающую реальность с улыбкой... В спектакле заняты: Геннадий Богачев, Валерий Дегтярь, Анатолий Петров, Наталья Аптикеева и др.