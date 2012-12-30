Ностальгия по советской ёлке

В Музее печати открылась выставка елочных украшений и новогодних открыток советской поры — «Бумажный наряд елки». Все экспонаты музею предоставил коллекционер Вадим Михайлович Кустов.

Большинство бесхитростных поделок сделаны в 1940 х 1980 х годах. Разноцветные гирлянды с флагами народов СССР, картонные клоуны, медведи, зайцы и лисы, которых нужно было вырезать по контору, куколки из папье-маше, открытки с пожеланиями прилежно учиться и радостно трудиться, плакаты и афиши ленинградских елок, конфетти — все это чудом дошло до наших дней.

Сегодня трудно поверить, из чего сравнительно недавно создавался еловый наряд. В дело шло все, включая конфеты и орехи, обернутые в фантики или серебряную бумагу из-под чая. Даже в эвакуации, когда люди оказались в поистине спартанских условиях, они старались устроить себе праздник и нарядить елку, пускай даже гирлянды приходилось вырезать из самых обычных газет. На открытии выставки сотрудники музея печати назвали Михаила Кустова «эфемерологом» — специалистом по эфемерологии (оказывается, есть и такая наука), человеком, умеющим видеть ценность вещей, которые большинство из нас с чистой душой отправляет в помойку. Мало кому придет в голову десятилетиями хранить старые буклеты, открытки, брошюрки или новогоднюю мишуру. Но тот, кто на это решится, в каком-то смысле способен приручить время. Большинство посетителей выставки, пришедшие в Музей печати в первый день ее работы, — люди пожилые.

Они с восторгом узнавали в экспонатах знакомые игрушки, радостно окружили елку в углу зала, с удовольствием сели за стол, чтобы, как много лет назад, вырезать из картона сказочных зверей. Глядя на пестрые бумажки, они, похоже, по-прежнему видели в них что-то волшебное, привет из детства, от Деда Мороза, в которого они верили так же, как в Светлое будущее. Коммунизм в нашей стране, как известно, так и не был построен, цветные бумажки так и остались бумажками, которым далеко до красивых современных елочных гирлянд. Но ностальгия — великая сила, заставляющая нас свято верить в то, чего никогда не было.