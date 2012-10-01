Французский актер Жан-Поль Бельмондо расстанется с подругой

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1 октября 2012, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

1tvnet.ru

Известный актер Жан-Поль Бельмондо после нескольких приятных лет расстанется со своей подругой Барбарой Гандольфи. 35-летняя возлюбленная - модель- доставляла 79-летнему французскому актеру немало проблем.

Из-за Барбары Бельмондо неоднократно приходилось иметь дело с полицией. Адвокат знаменитого актера Мишель Годе рассказал, что Жан-Поль Бельмондо уже поставил его в известность. Годе отлично известно, что происходит. Он признает правоту Жан-Поля, "который решил положить конец этой авантюре", пишут французские СМИ. Но подробностей адвокат актера не разглашает.

Бельмондо познакомился с Гандольфи четыре года назад в ресторане на Лазурном берегу на юге Франции. Отношения с любимой женщиной принесли актеру немало хлопот, когда бельгийская и французская полиция начала расследовать обстоятельства перевода денег на счета ее бывшего мужа, сообщает РИА Новости.

В 2009 году Бельмондо допросила бельгийская полиция, выясняя, одалживал ли он ей 200 тысяч евро. Стражи порядка подозревали Гандольфи в вымогательстве средств у поклонника и даже уговаривали его подать иск против подруги. Но джентльмен ответил, что у него нет претензий к Гандольфи, и подал в суд на бельгийскую полицию.