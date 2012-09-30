VIII Осенний хоровой фестиваль завершился в Московской консерватории

//Культура

30 сентября 2012, 12:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ

Выступлением армейского хора из Китая завершился минувшим вечером VIII Осенний хоровой фестиваль. Каждый год в Московской консерватории имени Петра Чайковского собираются лучшие коллективы со всего мира.

В этом году музыкальный праздник омрачила смерть его основателя - прославленного хорового дирижера Бориса Тевлина. Маэстро ушел из жизни в июле этого года, но успел сделать все, чтобы нынешний фестиваль состоялся, и сам лично отобрал участников концертов.

Перед московскими зрителями выступили артисты из России, Казахстана, Украины и Китая. Последние удивили даже самых искушенных ценителей хоровой музыки, исполнив песню "Священная война" на русском языке.

"Для нас большая радость, что к нам приехал коллектив из Китайской Народной Республики - хор песни и танца при Главном политическом управлении Народно-освободительной армии Китая. Этот коллектив был приглашен основателем фестиваля Борисом Григорьевичем Тевлиным, поскольку в нем одним из дирижеров является его воспитанник - аспирант Московской консерватории Ли Чен", - сообщил директор фестиваля Александр Соловьев, передает ТВЦ.