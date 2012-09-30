Раз, два, три - продано!

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30 сентября 2012, 10:27 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

aspspb.ru

Дом «Аукционные сезоны Петербурга» открыл новый осенний сезон торгов — камерный аукцион винтажных украшений и аксессуаров проходил в уютном ресторане Gusto, в самом центре города.



«Аукционные сезоны Петербурга» — первый профессиональный аукционный дом в Петербурге, занимающийся произведениями искусства и декоративно-прикладным творчеством. За несколько лет они провели уже более 50 торгов и культурных мероприятий. Попасть на торги при желании может каждый — для этого необходимо пройти регистрацию и получить персональную табличку с бидовым номером.



Желательно приходить на аукцион слегка раньше начала торгов, чтобы иметь возможность познакомиться с выставленными лотами. Так, на аукционе винтажных украшений гости могли не только рассмотреть во всех деталях прелестные серьги, запонки, броши и другие редкие украшения, но даже и примерить некоторые уникальные предметы.

Во время камерного аукциона царила дружеская и неформальная атмосфера: гости шутили, дружелюбно подзадоривали друг друга и внимательно слушали ведущего торгов — петербургского исследователя моды Павла Абрамова. Эксперт в области изящных украшений, он детально описывал каждую представленную вещь, тем самым помогая участникам аукциона разобраться в качестве изделия, стиле, в котором он был создан, и особой уникальности. Безусловным хитом вечера стали массивные золотые клипсы от Коко Шанель, брошь в виде элегантной дамы с муфтой и запонки с четырьмя подковами «на счастье».



«Аукционные сезоны Петербурга» устраивают такие тематические мероприятия, как вечер «Искусство создания винной коллекции», «Vintage и мода», «Предметы роскоши XX века», и другие. Помимо этого несколько раз в год проводятся благотворительные аукционы, собранные средства которых идут на помощь нуждающимся, например детям, попавшим в дорожно-транспортные происшествия.



Более того, аукционный дом предлагает всем желающим посещать семинары и мастер-классы. Так, в данный момент идет набор на образовательную программу «Искусство как бизнес». В рамках этого курса будут проходить такие лекции, как «Галерейное дело: российский и зарубежный опыт», «Создание собственной коллекции», «Искусство и инвестиции», «PR в сфере искусства», «Оценка и экспертиза антиквариата», и другие.