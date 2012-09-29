Вскоре в каждом округе Москвы появится по 20 новых церквей

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Культура
29 сентября 2012, 19:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве ведется активное строительство храмов: уже в ближайшее время в каждом административном округе появится по 20 новых церквей. В субботу ход работ на северо-западе мегаполиса проинспектировал советник мэра Владимир Ресин, куратор программы.
На двух объектах - на Строгинском бульваре и Пятницком шоссе - строительство уже идет полным ходом. А на улице Рословка и на Соколово-Мещерской работы должны вот-вот начаться. Как отметил Владимир Ресин, 2 первые церкви примут прихожан в нынешнем и следующем году.
"Из тех храмов, которые здесь строятся, здесь в общем-то вопросов нет. Один строится в полную силу. Второй - подземная часть построена, сейчас организация "Пионер" будет строить уже наземную часть. В целом я доволен, идет своим чередом", - депутат Госдумы РФ, советник мэра Москвы Владимир Ресин, передает ТВЦ.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области