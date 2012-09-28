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//Культура

С актера Джона Траволты сняты все обвинения

28 сентября 2012, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

fantom-xp.com
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Голливудский актер Джон Траволта выиграл суд в Лос-Анджелесе по иску о клевете, подданному автором скандальной книги о гомосексуальной жизни Голливуда Робертом Рэндольфом.

 В феврале 2012 года вышла книга Роберта Рэндольфа You'll Never Spa in This Town Again, рассказывающая о тайной жизни голливудских знаменитостей. В ней упоминался звезда «Криминального чтива» Джон Траволта как  завсегдатай салонов-бань LA City Spa в 1990-е годы, которые обслуживали представителей сексуальных меньшинств. Там актёр, якобы, неоднократно занимался сексом с другими мужчинами и даже пытался соблазнить самого писателя.


В ответ Джон Траволта и его адвокат Марти Сингер выступили с официальным письмом, в котором говорилось, что автор книги невменяем и даже проходил курс лечения в психиатрической клинике. Рэндольф подал в суд на актера и его адвоката – он, помимо обвинений в клевете, настаивал на том, что заявления Траволты и Сингера нанесли непоправимый урон продажам его книги.


Вчера судья отклонил все обвинения в адрес Траволты и Сингера, признав иск Рэндольфа «недостойным», а письмо Траволты и Сингера - вполне обоснованным, так как оно стало частью диспута вокруг книги, который предусмотрен законом, сообщает vz.ru. Судья также добавил, что скандал в прессе - наоборот - помог продвижению книги Рэндольфа на рынке. Марти Сингер  намерен потребовать от писателя возмещения адвокатских расходов.

НС

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