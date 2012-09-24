В Петербурге стартует конкурс танцоров, которым за 55

В канун празднования Дня пожилого человека, который с недавнего времени отмечают в России 1 октября в Петербурге и Ленинградской области стартует большой танцевальный конкурс среди «гранд-сеньоров» - профессионалов и любителей в возрасте «55 плюс».

Об этом сообщили «БалтИнфо» организаторы конкурса. Конкурс начнется 24 сентября и завершится 30 ноября большим балом в Таврическом дворце. «Мы говорим о высоком танцевальном уровне. Конкурс проводится по 10 танцам латиноамериканской и европейской программы. Мелодии недлинные и несложные по ритму, чтобы конкурсанты могли проявить себя, но при этом не устать. Благотворители взяли на себя все расходы по проведению данного конкурса, поэтому участие в нем бесплатное», - рассказали руководители проекта - серебряный призер России по клубным латиноамериканским танцам, участница российских и международных танцевальных турниров Алина Шпичинецкая и тренер Российской Федерации Бальных танцев Сергей Казаков.

В России много танцоров высочайшего уровня в возрастной категории «гранд-сеньор» (55 лет и старше), и организаторы вполне могли ограничиться профессиональным конкурсом, но было принято решение включить в программу любительский тур. С парами, прошедшими предварительный отбор, будут работать профессиональные тренеры, что позволит им достойно показать себя в финале. Ближайшие туры конкура пройдут 24 сентября в Центре физической культуры, спорта и здоровья ЦФКСиЗ Красносельского района (ул. Здоровцева д. 8). Начало в 12.00. И 25 сентября в ДК поселка Южный (Московская ул., д. 6). Начало 14.15 МСК. Добавим, что организует конкурс фонд социальных инициатив «Мир и Гармония» при поддержке компании JTI и участии комитетов по социальной защите населения Петербурга и Ленобласти.