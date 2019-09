Из дома легенды ро-н-рола украли кусок забора и гитару (ВИДЕО)

Воры обчистили дом Чака Берри, расположенный в пригороде Сент-Луиса штата Миссури. Злоумышленники унесли из жилища музыканта электрогитару, автомобильные аккумуляторы и кусок забора.

По словам представителя полиции, гитара Gibson стоимость которой составляет около 50 тысяч долларов уже найдена, в скором времени ее вернут музыканту.

Где находятся другие похищенные предметы пока неизвестно, но их ценность вряд ли сопоставима с инструментом марки Gibson: из дома Берри также исчезли старые автомобильные аккумуляторы и фрагмент забора. Пока не установлено, когда именно произошла кража и как воры смогли пробраться в дом. Три человека уже задержаны, ведется следствие.

85-летний Чак Берри – один из родоначальников рок-н-ролла. Его дебютная композиция 1955 года Maybellene мгновенно заняла возглавила американский хит-парад.

Несмотря на свой возраст, родоначальник рок-н-ролла продолжает радовать своих поклонников концертами.





Chuck Berry - You Never Can Tell