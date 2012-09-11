Дочь Марии Пахоменко утверждает: муж избивает знаменитую певицу(ВИДЕО)

Звезду советской эстрады – певицу Марию Пахоменко – избивает собственный супруг, композитор Александра Колкер. Эту шокирующую информацию сообщила прессе дочь артистки Наталья, молчавшая об этом многие годы.

Мария Леонидовна страдает болезнью Альцгеймера.

Наталья Пахоменко, дочь певицы, рассказала: «Мы забрали маму к себе два месяца назад. Позвонили соседи по поселку. Они видели, как отец бьет маму. Мы с мужем поехали на дачу. И уже на входе я услышала дикие крики. Вхожу и вижу: он бьет ее по голове. Объяснил, что она не поставила за собой пустую чашку в мойку, а он приучает ее к самостоятельности. Я решила, что мама не заслуживает такой судьбы. Поэтому и забрала ее себе». В больнице Марии Леонидовне делали рентген. Выяснилось, что у нее половина ребер сломана, переломы старые. Был случай, когда певица попала в больницу с травмой копчика. Муж объяснил, что она, якобы, упала со стремянки. «Но у них дома и стремянки-то нет!», говорит Наталья.

На 75-летие мамы, по словам Натальи, отец даже не пустил ее на порог. Наталья призналась, что отец с детства поднимал на нее и на жену руку.



Сам Александр Колкер, в свою очередь, утверждает, что стал жертвой наговоров.

« Проблемы в нашей семье начались полгода назад, когда появился этот жиголо, - заявил он о супруге дочери. - Какой он муж? Он брачный аферист, нашел Наталью по Интернету. И теперь живет в ее квартире, забрал у нее машину, которую я подарил дочери. Знаете, что он сказал летом, когда выгнал меня с дачи в Нарве? «Вали отсюда!», - и это мне, заслуженному пожилому человеку.

А теперь они украли еще и мою жену. Я прожил с Марией Леонидовной 54 года. Писал ей песни, ухаживал за ней все последние годы, стирал белье, у нас даже стиральной машинки нет - некуда поставить в нашей маленькой квартире. А теперь дочь говорит, что я бил свою жену? Где логика? И где документы, подтверждающие это? Она клевещет! И я никогда с ней не помирюсь, после всего об этом не может быть и речи», возмущается он, сообщает eg.ru.

Помимо всего прочего, Мария Пахоменко не всегда может самостоятельно вернуться домой. "Отец четыре раза терял маму. Этим летом, в июне, в Нарве, не успели родители приехать, как она потерялась. Нашли ее жители эстонского городка спустя сутки в каком-то подвале и привели в полицию. Она была вся мокрая - шел ливень", рассказывает Наталья.

"АН" ранее писали: питерские волонтеры и полиция разыскивали Марию Пахоменко.