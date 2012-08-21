В Константиновском дворце открывается выставка керамики, посвященная Петербургу

В среду, 22 августа, в 14.00 МСК состоится торжественное открытие выставки заслуженного художника России, члена Международной академии керамики, действительного члена Российской академии художеств Владимира Гориславцева, сообщает пресс-служба Государственного комплекса «Дворец конгрессов».

Уроженец Алтайского края, Гориславцев - участник легендарной группы «Одна композиция», которая в 1970 - 80-е годы была символом новаторских исканий. Он яркий представитель ленинградской школы керамики. Его имя известно в мировой профессиональной среде, работы находятся в собраниях крупнейших российских музеев, а так же музеев Италии, Франции, США, Швейцарии, Венгрии. Большинство произведений Гориславцева, представленных на выставке, посвящено Петербургу. Мастер удивительно тонко передает ритм петербургской архитектуры, пульс городской жизни, холодный колорит северного города. Плавные повороты улиц, изгибы каналов и мостов, пролеты арок и узоры чугунных решеток ритмично вписаны в керамические формы. Владимир Гориславцев не только тонкий живописец и график, но и своеобразный керамический скульптор. Он использует шамотный пласт, который определяет четкость форм. В объемные композиции вписывается причудливый рисунок улиц, домов, которые усиливают впечатление скульптурности.