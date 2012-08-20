Кончаловского с юбилеем поздравили Путин и Собянин

Известный российский режиссер Андрей Кончаловский в понедельник, 20 августа получает поздравления с днем рождения. Кончаловский отмечает юбилей. Ему исполнилось 75 лет.

"Успехов, здоровья и благополучия" юбиляру, его родным и близким пожелал президент РФ Владимир Путин.

"Среди Ваших работ нет проходных. Все они отличаются высочайшим профессионализмом и безукоризненным художественным вкусом, особой, узнаваемой авторской стилистикой. И неизменно становятся знаковым культурным и общественным событием", - говорится в поздравлении главы государства.

Поздравительную телеграмму Андрею Михалкову-Кончаловскому направил мэр Москвы Сергей Собянин. Ваш юбилей - заметное событие в московской и общероссийской культурной жизни, которую Вы обогащаете своим ярким талантом. Известный режиссер, Вы вносите большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественного кинематографа. Ваши блестящие работы заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь миллионов зрителей в России и за рубежом", - говорится в поздравлении Сергея Собянина.

Режиссер все празднования перенес на осень, передает ИТАР-ТАСС. Сейчас он с семьей отдыхает в Италии.

На счету продолжателя рода Сергея Михалкова и Натальи Кончаловской Андрея Михалкова-Кончаловского более двадцати картин: "Романс о влюбленных", "История Аси Клячиной", "Дворянское гнездо", "Курочка Ряба", "Дядя Ваня", "Поезд- беглец", "Танго и Кэш", "Возлюбленные Марии", "Дом дураков", "Одиссей", "Глянец" и "Щелкунчик".

Кончаловский ставил спектакли не только в российских театрах, но и в Италии и Франции. Его работы - "Чайка" (в 1987 в парижском "Одеоне" и в 2004 в театре имени Моссовета), оперы "Евгений Онегин" (1985) и "Пиковая Дама" (1990) в Ла Скала и парижской Бастилии, оперу С.Прокофьева "Война и мир" (2000, 2002, 2009) на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге и в "Метрополитен-опера", "Бал-маскарад" Верди на фестивале в Парме и в Мариинском театре, "Мисс Жюли" (2005) в театре на Малой Бронной, "Дядя Ваня" (2009) в театре Моссовета.