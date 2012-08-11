Победителям Петербургского международного кинофестиваля вручат ангела

Ангел, украшающий Александровскую колонну, стал не только эмблемой Санкт-Петербургского международного кинофестиваля, но и его официальной наградой. Проект, разработанный силами скульпторов и дизайнеров Петербурга и Москвы, прошел все согласования. Позолоченную фигуру Ангела вручат лауреатам кинофестиваля 29 сентября, - сообщают в пресс-службе фестиваля.



Создатели композиции постарались выдержать интеллигентный, петербургский стиль. Образ хранителя Северной столицы будет воплощен в стекле и металле: ангел стоит на шестигранном золотистом луче из хрусталя высочайшего качества - вся композиция весит около трех килограммов, ее высота - 30 см. Ангел отлит из латуни с позолотой в 1 микрон. Гравировка на луче обозначает номинацию, в которой будет вручен приз. Профессиональному жюри фестиваля предстоит присудить награду в четырех номинациях: «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший режиссер» и Гран-при за «Лучший фильм». Награды будут представлены общественности в середине сентября.



Напомним, что Санкт-Петербургский Международный кинофестиваль откроется 21 сентября. Он пройдет в рамках Санкт-Петербургского международного Кинофорума, объединяющего еще три кинофестиваля – «Послание к человеку», «Виват, кино России!», «Начало».



Отборочная комиссия фестиваля составила конкурсную программу из 14 картин из Аргентины, России, Ирана, Марокко, Филиппин, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Израиля, Канады, Колумбии, Турции, Финляндии, Китая и Индии. Все фильмы -участники конкурсной программы до этого никогда не демонстрировались на территории России и представляют значительных киномастеров своих стран и наиболее перспективных дебютантов. Многие из этих фильмов принимали участие в престижных международных кинофестивалях.



У кинофестиваля в Петербурге два крупных творческих партнера – Международный Кинофестиваль Black Nights в Таллине и Международный Кинофестиваль в Хельсинки. Дирекция этих киносмотров принимала участие в формировании внеконкурсной программы.