Блистательная Эдита Пьеха отмечает сразу два юбилея - ВИДЕО

Блистательная Эдита Пьеха, народная артистка СССР, звезда эстрады, отмечает 31 июля сразу два юбилея - свое 75-летие и 55-летие творческой деятельности. Традиционный юбилейный концерт певицы пройдет в концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге.

Артистка рассказала, что подготовила для своего юбилейного концерта пять нарядов, в которых выйдет на сцену, но более подробно об этом она рассказывать не стала, это - сюрприз для публики. Для юбилейного концерта подготовлена и новая программа "Песня - жизнь моя", в которой прозвучат всем знакомые и любимые песни: "Замечательный сосед", "Песня остается с человеком", "Нам рано жить воспоминаниями", "Так уж бывает" и многие другие песни, которые уже стали хитами.

Эдита Пьеха давно отмечает свои дни рождения на сцене. Вот и в этот раз она будет петь на сцене в свой день рождения, ее семья - дочь, внуки будут рядом. А на следующий день ее юбилеи будут отмечать в тихом семейном кругу.