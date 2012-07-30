В Эрмитаже финиширует фестиваль «Большой вальс»

Сегодня в гербовом зале Эрмитажа состоится торжественное закрытие фестиваля «Большой вальс».Как сообщили в Комитете по культуре, в программе вечера прозвучат популярнейшие сочинения Иоганна Штрауса (сына).

Впервые на фестивале выступит Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота имени Н.А.Римского Корсакова. Дирижерм − Алексей Карабанов. Оркестр имени Н.А.Римского-Корсакова – ведущий творческий коллектив Военно-морского флота.Центральный концертный образцовый оркестр Военно- морского флота имени Н.А.Римского-Корсакова включает в себя: Концертный духовой оркестр, вокальную группу и солистов-вокалистов.

Эти музыкальные коллективы, выступающие вместе и в различных творческих комбинациях, ориентированы на музыкальные вкусы не только военных моряков России, но и самой разноплановой публики. Основой репертуара концертного оркестра служит русская и мировая музыкальная классика, современная музыка, а также русские и советские песни о море и ВМФ России.С августа 2007 года начальником оркестра, художественным руководителем и главным дирижером оркестра является заслуженный артист России капитан I ранга Алексей Алексеевич Карабанов.