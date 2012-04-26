Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Культура

Объявлен лонг-лист литературной премии "Большая книга"

, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

Объявлен  длинный список седьмой литературной премии "Большая книга". Лонг-лист огласили накануне в Российской Государственной библиотеке.

 В числе 46 произведений -  "Черная обезьяна"  Захара Прилепина,  "Две сестры и Кандинский" Владимира Маканина, "В центре океана" режиссера и сценариста Александра Сокурова, "Терракотовая старуха" Елены Чижовой,  "Ты так любишь эти фильмы" Фигль-Мигль, роман лауреата "Русской премии" этого года Лены Элтанг "Другие барабаны" и другие.

Председатель совета экспертов премии Михаила Бутова отметил, что в этом году длинный список премии получился "романным", сборников в нем очень мало.  Бутов также признал, что в лонг-листе не так много "забронзовелых" авторов, и  за счет этого  поднялись позиции менее известных литераторов.

Короткий список "Большой книги" станет известен в мае 2012 года – в него войдут 15 произведений. Призовой фонд премии, учрежденной в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", составляет 6,1 миллиона рублей. В 2011 году премию получили Михаил Шишкин ("Письмовник"), Владимир Сорокин ("Метель") и Дмитрий Быков ("Остромов, или Ученик чародея").

ИЧ

//картина дня

В мире

Российский генерал раскрыл единственный возможный вариант возвращения Крыма Украине

Российский генерал раскрыл единственный возможный вариант возвращения Крыма Украине

Крымский полуостров может быть возвращен в состав Украины только в одном случае. Об этом в разговоре с представителями прессы заявил российский военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой.

Политический эксперт Дмитрий Заборин рассказал, как спасти жителей самопровозглашенных Донецкой и Лушганской республик от зачистки после возвращения данных территорий в состав украинского государства.

Политический эксперт Дмитрий Заборин рассказал, как спасти жителей самопровозглашенных Донецкой и Лушганской республик…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.