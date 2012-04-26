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26 апреля 2012, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

Объявлен длинный список седьмой литературной премии "Большая книга". Лонг-лист огласили накануне в Российской Государственной библиотеке.

В числе 46 произведений - "Черная обезьяна" Захара Прилепина, "Две сестры и Кандинский" Владимира Маканина, "В центре океана" режиссера и сценариста Александра Сокурова, "Терракотовая старуха" Елены Чижовой, "Ты так любишь эти фильмы" Фигль-Мигль, роман лауреата "Русской премии" этого года Лены Элтанг "Другие барабаны" и другие.

Председатель совета экспертов премии Михаила Бутова отметил, что в этом году длинный список премии получился "романным", сборников в нем очень мало. Бутов также признал, что в лонг-листе не так много "забронзовелых" авторов, и за счет этого поднялись позиции менее известных литераторов.

Короткий список "Большой книги" станет известен в мае 2012 года – в него войдут 15 произведений. Призовой фонд премии, учрежденной в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", составляет 6,1 миллиона рублей. В 2011 году премию получили Михаил Шишкин ("Письмовник"), Владимир Сорокин ("Метель") и Дмитрий Быков ("Остромов, или Ученик чародея").