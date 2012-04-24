Картина Айвазовского ушла на аукционе Sotheby's за рекордную сумму

//Культура

24 апреля 2012, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Sotheby's

Картина всемирно известного российского художника-мариниста Ивана Айвазовского "Вид Константинополя и Босфорского залива" ушла во вторник на лондонском аукционе Sotheby's за рекордные 3,2 миллиона фунтов стерлингов.

Пресс-служба аукциона сообщила, что полотно "Вид Константинополя и Босфорского залива" стал топ-лотом торгов аукционного дома искусством Востока. Итоговая цена почти в три раза превысила нижнюю планку эстимейта - эксперты Sotheby's оценивали Айвазовского в 1,2-1,8 миллиона фунтов. Картину приобрел неназванный покупатель по телефону. ТОрги в зале были напряженными.

Айвазовский впервые посетил Константинополь в 1845 году как официальный художник Российского Адмиралтейства. Художник не раз обращался к теме этого города, у него есть картины с видами Айи-Софии и бухты Золотого рога, но большинство из них не очень большого размера, передает РИА Новости.

"Вид Константинополя и Босфорского залива", где изображена оживленная жизнь порта с мечетью Топхане Нусретие, монументальная работа, в последний раз была продана на Sotheby's в 1995 году, и все эти годы находилась в одних руках.