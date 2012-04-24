В Москве покажут коллекции мусульманских модельеров

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24 апреля 2012, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

ekb.odensyamodno.ru

Ведущие дизайнеры мусульманской одежды и начинающие модельеры продемонстрируют свои новые коллекции. Показ моды состоится 10 июня в 75-м павильоне ВВЦ в рамках третьей международной выставки "Moscow Halal Expo 2012".

Главным условием показа является соответствие одеяний нормам ислама: они не должны быть облегающими, ткань - просвечивающей, а все части тела модели, за исключением лица и кистей рук, должны быть прикрыты, передает Интерфакс.

Традиционно демонстрация мусульманской одежды на показе сопровождается нашидами - исламскими песнопениями.

Организаторы надеются, что показ новой коллекции будет способствовать более интенсивному развитию мусульманской моды в России и продвижению российских модельеров и производителей мусульманской одежды.

"АН" писали, что жена главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадырова показала модную одежду для мусульманок в ОАЭ.