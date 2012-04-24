Михаил Ефремов хочет, чтобы из сына Никиты получилась звезда

//Культура

24 апреля 2012, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

detlep.ru

У актера Михаила Ефремова шестеро детей, двое уже стали актерами. Сын Никита играет на сцене театра «Современник», а сын Николай сыграл в сериале «Белая гвардия». На вопрос Ивана Урганта, нравится ли вам, что сын Никита превращается в звезду театра, Михаил ответил: «Было бы здорово!»

Михаил рассказал, что на регулярной основе подробно не обсуждает с сыном роли и не подсказывает ему ничего профессионально. Никита все решает сам, но если у него возникают вопросы, сын всегда получает ответы от опытного актера-отца.

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