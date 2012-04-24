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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

В Петербурга открывается выставка "Анна Ахматова. Мифология образа"

24 апреля 2012, 11:18 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

www.liveinternet.ru
www.liveinternet.ru

В экспозиции выставки ее организаторы попытались объединить прижизненные и посмертные портреты Ахматовой, представив ее образ как многогранное и неоднозначное явление русской культуры, сообщает Российская газета. Так, посетители выставки увидят работы Амадео Модильяни, Николая Тырсы, Владимира Фаворского, а также современных художников.


Как рассказали в петербургском комитете по культуре, Ахматова была и есть фигура стиля, и по ее портретам можно проследить развитие направлений искусства ХХ века - от модерна и символизма до кубизма и ар деко, от соцреализма до неофициального советского модернизма.

АН