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В Петербурга открывается выставка "Анна Ахматова. Мифология образа"
24 апреля 2012, 11:18 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В экспозиции выставки ее организаторы попытались объединить прижизненные и посмертные портреты Ахматовой, представив ее образ как многогранное и неоднозначное явление русской культуры, сообщает Российская газета. Так, посетители выставки увидят работы Амадео Модильяни, Николая Тырсы, Владимира Фаворского, а также современных художников.
Как рассказали в петербургском комитете по культуре, Ахматова была и есть фигура стиля, и по ее портретам можно проследить развитие направлений искусства ХХ века - от модерна и символизма до кубизма и ар деко, от соцреализма до неофициального советского модернизма.