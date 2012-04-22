Концерт «Звонильной недели» можно услышать в Петропавловской крепости

//Культура

22 апреля 2012, 15:27 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

www.liveinternet.ru

Сегодня на Соборной площади Петропавловской крепости Петербурга состоится второй концерт колокольной музыки фестиваля Одиннадцатого московского пасхального фестиваля. Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея истории Санкт-Петербурга.



«Звонильная неделя» - одна из основных программ фестиваля - включает общедоступные концерты колокольной музыки на площадях перед храмами в Москве и других городах России. В ней принимают участие лучшие российские звонари.



Следующие концерты пройдут 4 и 7 мая. Начало - в 18.30. Вход свободный.